Re Carlo, terrore prima dell'incoronazione: "Cartucce per arma da fuoco"

04 maggio 2023

Paura a Buckingham Palace: un uomo è stato arrestato dopo aver lanciato nel parco del palazzo reale di Londra delle presunte cartucce di arma da fuoco. Lo ha reso noto Scotland Yard. L'uomo, inoltre, sarebbe stato trovato anche in possesso di una borsa sospetta, che poi è stata fatta brillare dalla polizia per precauzione.

Come riferito dal sovrintendente capo della polizia metropolitana, Joseph McDonald, non c'è stata alcuna sparatoria e "non si hanno notizie di spari né di feriti tra gli agenti o tra i passanti". Il fatto è successo ieri sera verso le 19 (le 20 in Italia) e a pochi giorni dall'incoronazione di Carlo III, per cui sono attesi a Londra leader e reali da tutto il mondo. Tuttavia per fortuna il re e la regina consorte Camilla non erano a palazzo in quel momento, secondo quanto precisato dalla Bbc.

Stando alle ultime notizie trapelate sull'arrestato, pare che addosso avesse anche un coltello. L'arma sarebbe stata rinvenuta dalla polizia dopo la perquisizione seguita all'arresto. "Gli agenti sono immediatamente intervenuti per trattenere l'uomo, che è stato preso in custodia dalla polizia", ha dichiarato in un comunicato McDonald. Le forze dell'ordine inglesi, comunque, hanno fatto sapere che non si tratta di una questione legata al terrorismo, ma piuttosto di un incidente isolato dovuto a problemi di salute mentale.