Attacco al Cremlino, foto-choc: pochi istanti prima, uomini sul tetto

04 maggio 2023 a

a

a

L'attentato al Cremlino è ancora avvolto nel mistero. Se da una parte c'è chi pensa che l'assalto coi droni sia partito dall'Ucraina, dall'altro invece si crede che dietro ci sia un atto di rivolta interno alla Russia. Kiev, intanto, ha smentito più volte un suo coinvolgimento nell'attacco. Ad alimentare dubbi e sospetti è anche il fatto che, poco prima dell'arrivo dei due droni, due uomini siano stati avvistati sulla cupola del Cremlino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle telecamere negli istanti che hanno preceduto l'assalto.

Emergono, insomma, dei particolari inquietanti sul presunto attentato a Putin. Al momento si starebbero seguendo diverse piste. E una di queste contempla l'ipotesi che l'esplosione sia stata realizzata dagli stessi servizi segreti russi. "Chi sono queste persone e perché salgono sul tetto del Cremlino giusto prima dell'esplosione?", ha scritto su Twitter il consigliere del ministero ucraino dell'Interno Anton Gerashchenko, allegando il video.

"Biden dietro l'attentato al Cremlino": punto di non ritorno, cosa può accadere subito

Non chiariscono nulla nemmeno le parole del fondatore della Wagner, il cosiddetto "cuoco" di Putin, che anzi sembra sminuire la portata dell'evento: “Forse è stato un fulmine". La Russia, comunque, pare avesse previsto un attacco alla sua Capitale. Per questo si era deciso di installare sistemi di difesa aerea in cima ad almeno due diversi edifici governativi a Mosca. Secondo le televisioni ucraine, comunque, non ci sarebbe alcun dubbio: l'attacco sarebbe stato pianificato dai servizi segreti russi.