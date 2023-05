Russia, completata l'Operazione Tritacarne: l'orrore che ribalta la guerra

07 maggio 2023 a

La guerra in Ucraina si fa sempre più aspra. "L’operazione “Tritacarne Bakhmut” del gruppo Wagner ha adempiuto al suo compito". Lo ha affermato alla Ria Novosti il fondatore del gruppo Yevgeny Prigozhin. "Va notato che l’operazione del tritacarne Bakhmut — ha spiegato — è stata progettata principalmente non per prendere l’insediamento di Bakhmut, ma per macinare le unità delle forze armate ucraine e organizzare una tregua per l’esercito russo per ripristinare la capacità di combattimento.

Il tritacarne Bakhmut ha svolto completamente il suo compito". Prigozhin aveva precedentemente annunciato il ritiro della Wagner da Bakhmut per il 10 maggio. Il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha annunciato che avrebbe inviato combattenti del distaccamento speciale Akhmat per sostituirla. Intanto le forze ucraine hanno attaccato la Crimea nella notte lanciando 10 droni. Lo ha riferito il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, su Telegram. "Nel corso della notte, le forze di difesa aerea e EOD hanno respinto un altro attacco a Sebastopoli. Un drone ha perso il controllo e si è schiantato in un’area boschiva, i rottami sono stati trovati da funzionari del Ministero degli Affari Interni e del Ministero delle Emergenze», spiega il post. «Nessuna struttura della città è stata danneggiata. Tutti i servizi continuano a monitorare la situazione".