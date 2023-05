Re Carlo, il labiale: "Sempre così", sbotto di rabbia con William e Kate

Roberto Tortora 09 maggio 2023 a

Il nuovo sovrano del Regno Unito, Re Carlo III, è ormai noto per le sue mini-sfuriate. Ricordate la firma complicata sul registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle celebrazioni per la scomparsa della madre, la regina Elisabetta II? In quell’occasione Re Carlo aveva sbagliato a scrivere la data, Camilla gli fece notare l’errore e lui, in maniera goffa e comica, esclamò: "Odio questo... Non posso sopportare questa dannata cosa...".

Ora ci risiamo e stavolta a farlo sbottare sono i suoi eredi, il figlio William, futuro re, e la consorte Kate, in ritardo alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III. La scaletta prevedeva che il primogenito con la moglie e i due figli minori entrassero nell'Abbazia di Westminster prima di Carlo e Camilla, ma qualche cosa li ha fatti ritardare, costringendoli a fare il loro ingresso dopo. La coppia reale è stata ripresa così dalle telecamere mentre era seduta nella carrozza fuori dalla chiesa, aspettando di avere il via libera per entrare e dare il via alla cerimonia. Un esperto di lettura del labiale ha addirittura suggerito che il re, colto da visibile malumore, avrebbe detto a Camilla: “Non possiamo mai essere puntuali, c'è sempre qualcosa...”.

Quando Kate e William sono arrivati, però, hanno rispettato rigorosamente il protocollo. Non si sono presi per mano e neppure seduti vicini durante la cerimonia dell’incoronazione di Carlo III. Hanno seguito alla lettera, impeccabili come sempre, il cerimoniale. Più che l’attuale sovrano e la sua regina Camilla, visti ormai come reali di passaggio, sono loro la favola che stanno aspettando tutti, il principe e la principessa dei romanzi rosa. Lui è nato per salire sul trono e lei è stata programmata per stargli accanto. Quanto a Re Carlo III… lui è nato per arrabbiarsi!