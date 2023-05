Re Carlo, misteriosa apparizione all'incoronazione: "È la Morte", il video choc

11 maggio 2023 a

Durante l'incoronazione di Re Carlo, il 6 maggio scorso, nella abbazia di Westminster, evento storico che non accadeva da settant'anni - c'è stata una misteriosa apparizione. In uno dei tanti video girati in tutto il mondo si vede infatti un uomo incappucciato, con il volto completamente coperto, una mantella o tunica nera, che cammina nervosamente davanti alla porta della chiesa.

La scena dura pochi istanti. Ma questa oscura figura c'è. È ben visibile. Fra le mani, peraltro, stringeva un lungo oggetto, forse un cero. Il video, inutile dirlo, ha fatto il giro del web e ha scatenato i fan della famiglia reale e i più attenti utenti di internet.

Secondo il popolo social potrebbe addirittura trattarsi della "Morte" in persona. Da secoli infatti in Inghilterra esiste la credenza che il "Tristo Mietitore" vada a fare visita ai monarchi durante il giorno della loro incoronazione per ricordagli che dovranno pur sempre morire, anche se sono re. Insomma. la leggenda è realtà o forse si è semplicemente trattato di un monaco anglicano che camminava all' interno dell'abbazia finito per sbaglio in questo video?