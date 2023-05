Regina Elisabetta, lite col regista prima della morte: un dettaglio clamoroso

17 maggio 2023 a

a

a

La Regina Elisabetta, come tanti ricorderanno, aveva aperto il concerto per il Giubileo di platino, in occasione dei suoi 70 anni di regno, e pochi mesi prima della sua morte, con un video in cui appariva con l'orso Paddington, amatissimo personaggio della letteratura per bambini da Michael Bond. Nella clip Paddington offriva il suo panino con la marmellata alla Regina la quale però rifiutava spiegando di averne uno già pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza. "Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto", diceva quindi l'orso Paddington. E Sua Maestà: "Lei è molto gentile".

"L'ha affrontato fisicamente": Re Carlo, rissa a porte chiuse: cosa è successo

Ora, a distanza di un anno, sono emersi dei clamorosi dettagli sulla registrazione di questo sketch. Sembra infatti che la Regina Elisabetta abbia avuto un duro scontro con il regista durante le riprese con l'orso Paddington. Quando il regista ha chiesto a Sua Maestà di rifare una scena, lei gli ha risposto per le rime dicendo in modo secco che la sua interpretazione era già al massimo livello.

Re Carlo e Camilla, il labiale in carrozza: "Sempre così", sbottano di rabbia con William e Kate

E l'attore Simon Farnaby, che interpretava il maggiordomo nel filmato, ha raccontato di essere rimasto davvero colpito dalla determinazione della Regina Elisabetta e ha anche lodato il regista per essere riuscito a ottenere una tale performance da parte sua. Infatti, la sovrana aveva già problemi di salute ma era determinata a impegnarsi completamente per la realizzazione e il successo della clip con l'amatissimo Paddington.