"William e Re Carlo non si parlano più": crisi politica, choc in Inghilterra

Estate movimentata per la Corona inglese, con un tira-e-molla di affetti che stanno mettendo in crisi Re Carlo. Se da un lato sembra assodato il riavvicinamento con il secondogenito Harry (che per contro sarebbe in crisi con la moglie Meghan Markle), dall'altro gli esperti di gossip reale stanno parlando di tensioni crescenti con l'erede al trono, il primogenito William. Il consorte di Kate Middleton addirittura non parlerebbe al padre da mesi.
Questa settimana Harry dovrebbe arrivare in Gran Bretagna, un grande ritorno di 4 giorni pensati per sostenere le sue attività di beneficenza ma anche per riallacciare i rapporti con la famiglia praticamente interrotti da anni. Da quando cioè lui e Meghan hanno deciso di volare in California denunciando il clima tossico che si respirava a Buckingham Palace con tanto di insulti e offese a sfondo razziale nei confronti dell'ex attrice della serie tv Suits. Su quelle accuse il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fondato un business fatto di libri e interviste-bomba esclusive, causa della frattura con Carlo, William e Kate. Nemmeno la morte della Regina Elisabetta II e le malattie di Kate e Carlo sembravamo aver fatto ricucire i rapporti.
Mercoledì, però, potrebbe essere il gran giorno. Carlo, ancora alle prese con le terapie anti-cancro, come riporta il Corriere della Sera sarà a Londra per curarsi (al momento è ancora in Scozia, al Castello di Balmoral, dove sta trascorrendo con Camilla le vacanze estive) e il "ribelle" Harry sarebbe più che disponibile a incontrarlo. Il tutto lontano da occhi e orecchie indiscrete, tanto che tra i due non esisterebbe alcuna comunicazione diretta dal momento che "troppo forte è il timore che tutto finisca in pasto ai media, data la scarsa discrezione mostrata finora dai duchi di Sussex. Tuttavia, a luglio c’era stato un incontro a Londra tra gli emissari delle due parti per stabilire almeno un canale indiretto", sottolinea il Corsera.
Nel frattempo però sarebbe esploso come detto il fronte William: non c'è margine per un riavvicinamento con Harry ma il problema ora è che la guerra è anche con Carlo. Secondo il Daily Mail, i due non si sarebbero parlato per tutta l'estate e addirittura il Re avrebbe evitato la convivenza con figlio, nuora e nipotini a Balmoral, spostandosi nell'altra residenza privata a 13 chilometri di distanza. Il tabloid parla di "un rapporto teso, difficile, formale e carico di tensione" e di comunicazione tra padre e primogenito che avvengono solo attraverso i rispettivi segretari privati. A creare attrito la gestione stessa della Monarcia: William avrebbe contestato il suo mancato coinvolgimento in momenti cruciali come i funerali di Papa Francesco (ai quali era presente solo Carlo) e le commemorazioni del VJ Day. William avrebbe richiesto una Corona più moderna, meno ingessata e formale, al passo coi tempi. "Per William è assurdo proseguire nella gestione della monarchia come se si fosse ancora in epoca edoardiana - avrebbe confidato una fonte anonima vicina alla famiglia al Daily Mail -. Per Carlo, invece, l’approccio più informale di suo figlio è percepito come una mancanza di rispetto verso le istituzioni e la tradizione".