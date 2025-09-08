"William e Re Carlo non si parlano più": crisi politica, choc in Inghilterra

Questa settimana Harry dovrebbe arrivare in Gran Bretagna, un grande ritorno di 4 giorni pensati per sostenere le sue attività di beneficenza ma anche per riallacciare i rapporti con la famiglia praticamente interrotti da anni. Da quando cioè lui e Meghan hanno deciso di volare in California denunciando il clima tossico che si respirava a Buckingham Palace con tanto di insulti e offese a sfondo razziale nei confronti dell'ex attrice della serie tv Suits . Su quelle accuse il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fondato un business fatto di libri e interviste-bomba esclusive, causa della frattura con Carlo, William e Kate. Nemmeno la morte della Regina Elisabetta II e le malattie di Kate e Carlo sembravamo aver fatto ricucire i rapporti.

Mercoledì, però, potrebbe essere il gran giorno. Carlo, ancora alle prese con le terapie anti-cancro , come riporta il Corriere della Sera sarà a Londra per curarsi (al momento è ancora in Scozia, al Castello di Balmoral , dove sta trascorrendo con Camilla le vacanze estive) e il "ribelle" Harry sarebbe più che disponibile a incontrarlo. Il tutto lontano da occhi e orecchie indiscrete, tanto che tra i due non esisterebbe alcuna comunicazione diretta dal momento che "troppo forte è il timore che tutto finisca in pasto ai media, data la scarsa discrezione mostrata finora dai duchi di Sussex. Tuttavia, a luglio c’era stato un incontro a Londra tra gli emissari delle due parti per stabilire almeno un canale indiretto", sottolinea il Corsera.

Nel frattempo però sarebbe esploso come detto il fronte William: non c'è margine per un riavvicinamento con Harry ma il problema ora è che la guerra è anche con Carlo. Secondo il Daily Mail, i due non si sarebbero parlato per tutta l'estate e addirittura il Re avrebbe evitato la convivenza con figlio, nuora e nipotini a Balmoral, spostandosi nell'altra residenza privata a 13 chilometri di distanza. Il tabloid parla di "un rapporto teso, difficile, formale e carico di tensione" e di comunicazione tra padre e primogenito che avvengono solo attraverso i rispettivi segretari privati. A creare attrito la gestione stessa della Monarcia: William avrebbe contestato il suo mancato coinvolgimento in momenti cruciali come i funerali di Papa Francesco (ai quali era presente solo Carlo) e le commemorazioni del VJ Day. William avrebbe richiesto una Corona più moderna, meno ingessata e formale, al passo coi tempi. "Per William è assurdo proseguire nella gestione della monarchia come se si fosse ancora in epoca edoardiana - avrebbe confidato una fonte anonima vicina alla famiglia al Daily Mail -. Per Carlo, invece, l’approccio più informale di suo figlio è percepito come una mancanza di rispetto verso le istituzioni e la tradizione".