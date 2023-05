Caccia F18 precipita ed esplode in una palla di fuoco: salvo il pilota

20 maggio 2023 a

Una scena che ha dell'incredibile quella a cui hanno assistito gli spagnoli. A Saragozza, un caccia da combattimento F18 si è schiantato sulla base aerea esplodendo in una gigantesca palla di fuoco vicino a un'autostrada trafficata. Miracolosamente il pilota si è salvato, riuscendo a saltare fuori dal jet prima che il caccia atterrasse al suolo.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale militare con delle lesioni alle gambe. Il militare, tiene comunque a precisare l'Aeronautica, "non è in pericolo di vita". E per fortuna non risultano altri feriti nonostante l'incidente sia avvenuto in una zona trafficata. Come confermato da fonti della Guardia Civil spagnola, l'incidente è avvenuto alle 12.10 di sabato 20 maggio 2023, quando il pilota stava sorvolando la base durante un'esibizione.

In quel momento, per motivi ancora sconosciuti e in corso di accertamento, il velivo è precipitato. A immortalare il tutto un video diffuso su Twitter, dove si vede l'F18 cadere in picchiata verso il suolo e precipitare. Le immagini lasciano a dir poco di stucco gli utenti che si dicono increduli per il fatto che non ci siano state vittime. Di certo il pilota può tirare un sospiro di sollievo e, nel rivedere il filmato, potrebbe dirsi anche lui stupito.