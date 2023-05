Kyrylo Budanov, "una scheggia sotto il cuore": l'uomo che può spazzare via Putin

25 maggio 2023 a

"Una scheggia di mina mi ha colpito sotto il cuore. Il frammento non può essere rimosso perchè è pericoloso. La schiena e il collo sono stati trafitti": il capo dell'intelligence della Difesa ucraina Kyrylo Budanov lo ha raccontato in un'intervista alla Nv. In particolare, ha spiegato di essere stato ferito gravemente durante un'operazione speciale in Donbass. Anche se non ha specificato quando è successo di preciso, come riporta Unia.

"Stavo attraversando la linea del fronte da solo, sotto l'effetto dell'adrenalina ho camminato per cinque chilometri - ha continuato Budanov col suo racconto - poi sono caduto esausto. La ferita è grave, ma in linea di massima posso vivere". Il capo degli 007 ucraino è uno dei principali obiettivi per i russi, che lo considerano piuttosto pericoloso. Basti pensare che almeno una dozzina di attentati sono stati organizzati contro di lui negli ultimi anni: nel 2019 dell'esplosivo venne piazzato sotto la sua auto personale, ma esplose prima del suo arrivo.

Budanov, inoltre, sarebbe considerato il responsabile delle missioni di "sabotaggio" che in questi mesi hanno turbato la Russia: dall'omicidio di Dugina all'assalto con i droni al Cremlino, fino al più recente attacco a Belgorod. Nonostante in molti pensino ci sia sempre lui dietro ai raid segreti contro Mosca, pare che Budanov non li rivendichi quasi mai per scelta politica.