Erdogan rieletto in Turchia e minacciato: "Discorsi dal balcone", cosa non torna

Recep Erdogan è stato rieletto presidente della Turchia dopo aver battuto al ballottaggio lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. A spoglio ormai quasi terminato, con il 94% delle schede scrutinate, Erdogan ha ottenuto la maggioranza dei voti con circa il 52,5% e governerà per i prossimi cinque anni. Almeno questo è quanto emerge dai media turchi ufficiali, e in particolare dalla tv di Stato Trt, mentre quelli indipendenti ancora non attribuiscono la vittoria al presidente uscente.

L’agenzia di stampa Anka, vicina all’opposizione, dava addirittura avanti Kilicdaroglu quando era stato conteggiato il 75% delle schede: lo sfidante si attestava al 51%, contro il 49% di Erdogan. Insomma, un presunto testa a testa che però non ha trovato riscontro nei media ufficiali: proprio i dati contrastanti sono destinati a far discutere, dato che si tratta di un appuntamento elettorale molto sentito, dopo che Erdogan non era stato rieletto per un soffio al primo turno, fermandosi al 49,5%.

Pur riconoscendo che il presidente uscente è in vantaggio, il partito di opposizione turca gli ha intimato di non dichiarare vittoria: “Non cercate di confondere le acque con discorsi dal balcone”, ha affermato il portavoce Faik Oztrak riferendosi all’abitudine di Erdogan di parlare ai suoi sostenitori. Inoltre l’opposizione ha minacciato un controllo serrato delle operazioni di spoglio, denunciando tentativi di brogli da parte del partito di governo.