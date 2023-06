Giorgia Meloni, "modello per conquistare l'Ue": clamoroso, chi si ispira alla premier

02 giugno 2023 a

La possibile “melonizzazione” della Spagna rafforzerebbe i piani europei dei “patrioti”. Lo scrive la rete Euractiv, che dà conto del fatto che il trio italiano composto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si sta facendo famante per Ppe, Ecr e Id a ranghi più stretti, nonché per l’estrapolazione del “modello Meloni” in Spagna e nel resto d’Europa. Nel giro di pochi mesi Giorgia Meloni è passata dall’essere dipinta come un pericolo mondiale all’essere presa come modello per le destre europee.

La rete Euractiv dà anche conto dell’intervista che Matteo Salvini ha rilasciato a El Pais, esprimendo soddisfazione per il risultato di Popolari e Vox alle elezioni amministrative e auspicando che, in vista delle Europee 2024, “gli elettori diano numeri importanti all'asse dei Popolari, dei Conservatori e degli Identitari”. Il leader leghista ha fatto notare come la mancata fusione dei gruppi di centrodestra a Bruxelles sia da ascrivere ad “alcune delegazioni estere”.

Per Salvini si tratta di un errore perché “una grande famiglia di destra avrebbe più peso” a Bruxelles. “Il Ppe deve decidere da che parte stare - ha aggiunto - perché in Italia come coalizione votiamo contro il divieto di maternità surrogata e dell'utero in affitto ma a Bruxelles hanno una visione diversa. Spero che il PPE decida una volta per tutte da che parte stare. E il voto spagnolo per questo sarà molto importante”.