Nato, jet inglesi intercettano due aerei militari russi: tensione nei cieli

Tensione nei cieli: jet britannici e svedesi hanno intercettato degli aerei militari russi. Si tratta, nello specifico, degli Eurofighter Typhoon della britannica Raf e dei Gripen dell'aeronautica militare svedese, i quali pare abbiano avvistato un aereo da ricognizione Il-20 e un caccia Su-27 delle forze aeree russe proprio in prossimità dello spazio aereo Nato e svedese. A rendere noto questo avvistamento è stata la Raf, precisando che "gli aerei russi non erano conformi alle norme internazionali, tuttavia sono rimasti nello spazio aereo internazionale e hanno volato in modo professionale".

Nel frattempo, dagli Usa sarebbero in arrivo nuovi aiuti per l'Ucraina. Il Pentagono dovrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo pacchetto di aiuti militari da 2 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Intanto vanno avanti gli attacchi russi sul territorio ucraino: l'esercito di Mosca ha effettuato un attacco missilistico contro la comunità di Zviahel nella regione ucraina settentrionale di Zhytomyr, uccidendo una persona e lasciando diverse altre ferite. Lo ha riportato questa mattina l'agenzia Ukrinform, citando le autorità locali.

Ma non è tutto: altri scontri a fuoco tra le forze ucraine e quelle russe hanno avuto luogo nelle ultime 24 ore nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, secondo quanto reso noto dallo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev nel suo rapporto quotidiano sul conflitto, come riporta Ukrinform. "Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka, continuano i pesanti combattimenti. Nelle ultime 24 ore si sono svolti 43 scontri in queste aree del fronte", si legge nel rapporto.