Berlusconi, vergogna della Bild: "Un volgare clown, muore dalla parte sbagliata della storia"

"Berlusconi era più del bunga bunga": con queste parole la Bild online, sito di informazione tedesco, dà notizia della morte dell'ex presidente del Consiglio. Al Cav il tabloid ha poi dedicato un lungo articolo, in cui alla fine si legge: "Il fondatore di Forza Italia non ha reso l'Italia un paese migliore. E questo nonostante abbia amato, come da lui asserito migliaia di volte, il Paese". "Gli italiani hanno fatto a lui meglio di quanto lui abbia fatto agli italiani - si legge ancora nell'articolo pubblicato dalla Bild -. E come incorreggibile amico di Putin alla fine è morto dalla parte sbagliata della storia". La firma del lungo articolo su Berlusconi è di Albert Link, che in passato tra l'altro aveva avuto l'opportunità di intervistare l'ex presidente del Consiglio.

L'invettiva poi va avanti: "Il suo marchio fuori dall'Italia era quello di un polit-clown. Ma questa era solo una parte della verità. Berlusconi è stato soprattutto un unicum, con almeno due volti, che non si è mai riusciti a far entrare in un'unica etichetta tedesca". E ancora: "Da una parte io ho visto in lui un atteggiamento e un'aura così governativa che si sarebbe vista in Helmut Kohl o in Helmut Schmidt. Dall'altra poteva essere così volgare che addirittura Mario Barth (comico tedesco, ndr) si sarebbe vergognato di una delle sue barzellette, per le quali io - su sua richiesta - avevo dovuto spegnere il registratore".

In ogni caso, non è la prima volta che la Bild si esprime in questi termini su Berlusconi. Già nel 2013, quando il Cav aveva avuto un'infiammazione agli occhi nota come uveite, il tabloid tedesco titolava: "Ha veramente una malattia agli occhi?". Mentre nel 2011 titolò "Berlusconi ci trascina con sè nell’abisso”, a seguito del declassamento di rating dell’Italia annunciato dall’agenzia Standard & Poor’s.