Titan, "rumori di colpi". Il sonar e il sottomarino scomparso: orrore nell'oceano

Si infittisce di dettagli la vicenda ancora tutta sconosciuta del sommergibile Titan. Disperso da domenica, da poco meno di due ore dalla sua partenza, all'interno del natante secondo la Guardia costiera rimarrebbero solo 40 ore di ossigeno. Già l'ex direttore delle operazioni marittime di OceanGate, la compagnia proprietaria del sottomarino, aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza prima di essere licenziato. A riferirlo i media Usa che riportano una causa del 2018. I dubbi di David Lochridge sulla sicurezza del Titan, sono tutti contenuti in una risposta che presentò a un'azione legale intentata contro di lui da OceanGate.

Intanto continuano le ricerche per salvare i cinque passeggeri a bordo del sottomarino, partito per un tour del relitto del Titanic, a 3.800 metri di profondità al largo delle coste canadesi. Un aereo canadese avrebbe "rilevato rumori sottomarini nell'area di ricerca". Ma le successive ricerche "hanno prodotto risultati negativi". La Guardia Costiera degli Stati Uniti, dopo che un velivolo P-3 ha rilevato "rumori sottomarini", ha cercato di capirne l'origine.

"Queste ricerche hanno prodotto risultati negativi ma continuano - ha aggiunto la Guardia Costiera in un tweet - Inoltre, i dati del velivolo P-3 sono stati condivisi con i nostri esperti della Marina degli Stati Uniti per ulteriori analisi che saranno prese in considerazione nei futuri piani di ricerca". In precedenza, un rapporto interno del governo degli Stati Uniti ha affermato che i team che cercano il sottomarino hanno sentito colpi a intervalli di 30 minuti e anche che un aereo P-3 canadese ha individuato un oggetto rettangolare bianco nell'acqua.