Kate Middleton e Anna, rissa furibonda con Camilla: "Non sei la regina"

Non chiamatela regina. Sebbene sia stata incoronata lo scorso 6 maggio insieme al marito Carlo, Camilla non gode di particolare rispetto all’interno della famiglia reale. Stando alle ultime indiscrezioni di stampa, la principessa Anna (figlia della defunta regina Elisabetta) avrebbe avuto un duro confronto con l’attuale sovrana, per la quale non nutrirebbe particolare simpatia, per usare un eufemismo.

Lo stilista David Emanuel, conosciuto per aver disegnato l’abito da sposa di lady Diana, ha rilasciato un’intervista a GB News in cui ha parlato del presunto scontro tra Camilla e Anna: “Ho molte fonti vicine al Palazzo e mi hanno detto che c’è stata una cena per l’incoronazione alla quale ovviamente c’erano Re Carlo e la moglie, e apparentemente la principessa Anna ha detto: ‘Tu non sei la regina, sei la regina consorte’. La principessa non è l’unica a non digerire il nuovo titolo della consorte di Carlo, ci sono diverse persone della famiglia non contente di questo”.

Una di queste persone che non vedrebbero di buon occhio Camilla sarebbe Kate Middleton, moglie del principe William. Intervenuto a GB News, l’esperto reale Tom Bower ha dichiarato che “Kate è furiosa con la regina per ciò che è successo. Camilla ha portato più di venti Parker Bowles nell’Abbazia, mentre c’erano solo quattro Middleton. Quindi lì dentro non solo Harry era arrabbiato, ma anche Kate e William. Inoltre, al fratello e alla sorella di Kate non è stato permesso di portare i loro partner. E se notate al concerto William non ha fatto nessun riferimento alla regina. C’è tensione e me l’hanno confermato”.