Putin trema, chi ha incontrato Prigozhin a Rostov: giù il regime?

24 giugno 2023 a

a

a

Il golpe di Evgeni Prigozhin inizia a Rostov, e c'è un video su Twitter che rischia di diventare l'istantanea della insurrezione armata del Gruppo Wagner: si vede l'ormai ex "cuoco di Vladimir Putin" a colloquio con il viceministro della Difesa russo Yevkurov e il generale Alekseev, primo vice capo del GRU (i servizi segreti militari di Mosca), con toni assolutamente pacati, quasi rilassati.

"Il secondo esercito del mondo è una bolla scoppiata". Russia, tutto finito: chi massacra lo Zar

Siamo nel Distretto militare meridionale di Rostov, la principale città russa al confine con l'Ucraina. Prigozhin ha annunciato di avere 25mila soldati a disposizione e che non si fermerà davanti a nulla: il capo dei mercenari ha intenzione di andare a Mosca e "parlare", così ha annunciato, con il Capo di Stato Maggiore Gerasimov e Shoigu, ministro della Difesa. Sulla carta, sono loro, i vertici militari del regime, i veri nemici di Prigozhin. Ma quanto accaduto nelle ultime ore segna uno scarto, un salto di qualità nella sua battaglia contro le autorità. Non a caso l'autostrada che collega Rostov a Mosca è stata chiusa e a Mosca sono stati posti sotto protezione straordinaria gli edifici sensibili del potere, con tutta la capitale posta in uno speciale regime "anti-terrorismo".

“Pronti in 25mila”. Putin, clamorosa guerra civile: la rivolta del gruppo Wagner





L'obiettivo è quello di limitare l'insurrezione al Sud, per poterla controllare e farla rientrare senza correre il rischio di "contagio". Ma i segnali che stanno arrivando sono molto forti: le truppe russe in città sembrano infatti aver ricevuto l'ordine di ritirarsi, con i soldati che si sono posti ai lati delle truppe di Wagner. Prima ipotesi: hanno ricevuto l'ordine di evitare un bagno di sangue. Seconda ipotesi: l'esercito russo si sta muovendo autonomamente e in chiave anti-vertici. Poco più a Nord, a Voronezh, diversi camion di Wagner sono stati distrutti dagli elicotteri russi lungo l'autostrada, a conferma di quanto la situazione sia tesa e frastagliata.