Prigozhin occupa Rostov: "L'esercito russo si è spostato"

Il tentativo di golpe di Evegeni Prigozhin parte da Rostov. Il capo del gruppo mercenario Wagner, ufficialmente indagato a Mosca per ribellione armata, ha annunciato che il suo esercito privato ha varcato il confine russo ed è entrato nella regione di Rostov, nel sud del Paese. "Abbiamo attraversato il confine di stato in tutti i luoghi. Le guardie di frontiera sono uscite e hanno abbracciato i nostri combattenti. Ora stiamo entrando a Rostov", ha detto in un audio pubblicato sul suo canale Telegram. L'ormai ex "cuoco di Vladimir Putin", che si è ribellato al comando militare russo, ha promesso di "andare fino in fondo" e di "distruggere tutto ciò che verrà messo" sul suo percorso, sostenendo che le sue truppe sono entrate nel territorio russo. "Continuiamo, andremo fino in fondo", ha detto in un messaggio audio su Telegram, dopo aver annunciato che le sue forze, dislocate in Ucraina, "hanno superato (...) il confine dello Stato russo". Prigozhin afferma di avere 25.000 combattenti.

"Stiamo ora entrando a Rostov. Le unità del Ministero della Difesa, o meglio i coscritti che sono stati lanciati per sbarrarci la strada, si sono ritirati ai lati. Non uccidiamo bambini, i bambini vengono uccisi da Shoigu, che lancia nella guerra soldati non addestrati, compresi i coscritti. Noi combattiamo solo con professionisti", riporta su twitter Nexta Tv, media dell'est Europa, che aggiunge: "il social network russo Vkontakte ha iniziato a bloccare le pubblicazioni con le dichiarazioni di Prigozhin" Il ministero della Difesa russo ha detto dal canto suo ha dichiarato che l'esercito ucraino stava concentrando le truppe per lanciare un attacco intorno a Bakhmut per approfittare della "provocazione di Prigozhin", il capo della milizia Wagner.

L'apertura del "fronte russo" potrebbe avere conseguenze molto importanti, forse decisive, anche in Ucraina. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, Kiev sta concentrando diverse brigate per un'offensiva nella direzione di Bakhmut. "Approfittando della provocazione di Prigozhin per disorganizzare la situazione, il regime di Kiev nella direzione tattica di Bakhmut si sta concentrando sulle linee di partenza per le operazioni offensive", ha affermato il ministero.