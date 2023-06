Xi Jinping? Sconcerto in Cina: cosa ha fatto durante il tentato golpe in Russia

26 giugno 2023 a

a

a

Mentre Vladimir Putin era impegnato a respingere un tentato colpo di Stato sabato scorso, il suo amico Xi Jinping aveva ben altri impegni. Pare, infatti, che quel giorno il leader cinese abbia avuto un intenso scambio epistolare con il direttore di uno zoo in Belgio. Al centro della conversazione la salute dei panda. A riportarlo il notiziario della Xinhua del 24 giugno. Per quella giornata, questa sarebbe stata l'unica attività degna di nota di Xi, stando all’agenzia statale cinese.

"Rottura della catena di comando": ecco come inizia l'Apocalisse nucleare

Pur essendo la realtà ben diversa - è probabile che il leader cinese non si sia occupato solo di panda sabato scorso - la storiella sullo scambio col direttore di uno zoo sarebbe servita semplicemente a dare ai cinesi e a tutto il mondo l'immagine di un leader calmo, ma anche di un Paese incerto sul da farsi. Quanto successo due giorni fa in Russia sarebbe stato raccontato a Pechino come un "incidente". Con una copertura mediatica che, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe mostrato molta prudenza, fino al lieto fine, ovvero la ritirata dei mercenari Wagner dal territorio.

"Qualcosa di molto brutto": la profezia sulla fine orribile di Prigozhin

Poi ieri, domenica 25 giugno, il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko è stato ricevuto dal capo della diplomazia cinese Qin Gang. Ma non si sa se la visita fosse programmata o se invece sia stata fissata dopo il caos del giorno prima. Sull'eventuale sostegno cinese, il Ministero degli esteri si è limitato a diffondere un breve comunicato: "Si tratta di una questione interna russa, la Cina sostiene la Russia nel mantenimento della stabilità nazionale e nel raggiungimento di sviluppo e prosperità". Adesso Xi starebbe solo aspettando di vedere come andrà a finire a Mosca e se Putin riuscirà a mantenere la sua posizione di potere. Solo a quel punto tirerà le somme.