Re Carlo, tensione con Camilla: il gesto che scatena il gossip

Ci sarebbero stati momenti di tensione evidenti tra Re Carlo e sua moglie Camilla durante la cerimonia tradizionale di incoronazione sul trono di Scozia, che si è svolta nella cattedrale di St. Giles ad Edimburgo. Si tratta del National Service of Thanksgiving and Dedication. Pare che nel corso dell'evento il sovrano abbia mostrato un comportamento irritato nei confronti della regina consorte.

Tra l'altro, appena sono arrivati alla cattedrale di St. Giles, i sovrani sarebbero stati accolti da proteste di massa, con una folla di persone che urlava "Not my king", cioè "non il mio re". Nonostante questo, però, il re è apparso impassibile. Ad emergere, invece, sarebbe stata una certa preoccupazione per la regina Camilla.

Mentre la folla si faceva sentire, il sovrano si comportava come se fosse ansioso di far entrare la consorte all'interno della cattedrale e farla sedere al suo fianco. Il modo in cui muoveva le mani, in particolare, avrebbero lasciato trasparire una certa tensione. Questo ha alimentato non poche voci su presunte tensioni nella coppia reale. Se per qualcuno si sarebbe trattato solo di un gesto di protezione nei confronti della moglie, secondo qualcun altro invece i due avrebbero avuto una discussione che ha poi portato a quel momento di tensione.