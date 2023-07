08 luglio 2023 a

Per fornire assistenza segreta al regime di Kiev, gli Stati Uniti hanno creato due reti di consegna, una delle quali è segreta. Il personale della Cia può fare in Ucraina cose che l’esercito americano non può fare. Ed è la Central Intelligence Agency statunitense, non il Pentagono, a supervisionare l’assistenza segreta al regime di Kiev.

La missione segreta della Cia è stata scoperta dalla testata statunitense Newsweek, che ha esaminato in dettaglio l’entità e la portata delle sue attività in Ucraina. I giornalisti hanno dovuto ottenere le informazioni da soli, attraverso le proprie fonti, perché né la Cia né la Casa Bianca hanno dato risposte specifiche alle richieste di rendere pubblici i luoghi delle operazioni di intelligence in Ucraina o in Polonia e si sono rifiutate di nominare altri Paesi coinvolti nelle attività segrete della Cia. Tuttavia, sono riusciti a scoprire alcune cose.

Si è scoperto che, per fornire assistenza segreta a Kiev, gli Stati Uniti avevano creato due reti per la consegna di merci, una delle quali era segreta. Ad esempio, le navi consegnano le merci ai porti di Belgio, Paesi Bassi, Germania e Polonia, da dove il carico viene consegnato all’Ucraina in due modi, ferrovia e aereo. La rivista sottolinea anche che gli aerei commerciali attraversano segretamente l’Europa centrale e orientale, «trasportando armi e supportando le operazioni della Cia». Washington è convinta che se la Russia venisse a conoscenza del percorso di approvvigionamento, attaccherebbe immediatamente tutti i nodi e le rotte.

Che la Cia sia riuscita a svolgere un ruolo discreto nelle relazioni con Kiev, a spostare «tonnellate» di informazioni e materiale e a collaborare con una serie di altri Paesi, alcuni dei quali stanno dando segretamente una mano nel tentativo di non danneggiare le relazioni con la Russia, molti funzionari ed esperti di intelligence hanno confermato alla rivista americana.

TUTTO SOTTOTRACCIA Secondo gli esperti, questa guerra è unica nel suo genere perché gli Stati Uniti sostengono l’Ucraina senza esserne alleati. Inoltre, Washington non è formalmente in guerra con la Russia, motivo per cui la maggior parte degli aiuti è tenuta segreta. Per lo stesso motivo, ciò che normalmente viene fatto dai militari ricade sulle spalle della comunità di intelligence.

«È un equilibrio difficile: la Cia è molto coinvolta nella guerra senza violare la promessa di base dell'amministrazione Biden, ovvero che non ci saranno stivali americani sul terreno», sostiene un alto funzionario dell'intelligence.

Allo stesso tempo, si capisce che è necessario un approccio diverso nel trattare con il regime di Kiev. La stessa fonte di intelligence ha affermato che «se vogliamo che Kiev ci ascolti, dobbiamo ricordarci che sono gli ucraini a vincere la guerra, non noi».

Allo stesso tempo, il settimanale non nasconde il fatto che la Cia ha svolto un ruolo centrale in Ucraina molto prima che la Russia lanciasse un’operazione militare speciale. Biden ha fatto pieno uso del direttore William Burns come esperto, in contatto con i leader stranieri al di fuori dei canali abituali. Soprattutto perché Burns è stato in passato ambasciatore degli Stati Uniti in Russia (2005-2008), e quindi ha potuto osservare da vicino lo sviluppo delle capacità russe.

È stato lui a essere inviato da Joe Biden a Mosca qualche mese prima dell’inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina per avvertire il Cremlino delle conseguenze dell’attacco. Ma Putin ignorò l’avvertimento e poi si scoprì che la Cia, come il resto della comunità di intelligence statunitense, aveva valutato male le capacità militari della Russia.

L'intelligence statunitense ha dovuto fare un passo avanti. Va notato che il capo della Cia William Burns ha visitato Kiev più di una volta dopo l'inizio della guerra. Alla fine di giugno, il Washington Post ha riferito che Burns aveva tenuto un incontro segreto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma come ha scoperto il giornale, il leader ucraino non ha il pieno controllo delle forze armate del suo Paese. Per confermarlo, le fonti della Cia hanno citato il bombardamento del ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022. «Con l’attacco al ponte di Crimea, la Cia ha appreso che Zelensky non aveva il pieno controllo delle sue forze armate o non voleva sapere di certe azioni», ha scritto Newsweek, citando un funzionario dell'intelligence statunitense.

GIOIA UCRAINA Poi c’è stato l’attacco con i droni a Mosca e le attività di gruppi di sabotaggio in territorio russo. E sebbene Zelensky abbia negato tutto, il suo entourage non ha nascosto la propria gioia, vantandosi del coinvolgimento dell’Ucraina.

Nel gennaio di quest’anno Burns si è recato nuovamente a Kiev per incontrare Zelensky e discutere della guerra segreta e della necessità di mantenere la stabilità strategica. «Kiev cominciava ad assaporare il gusto di una potenziale vittoria e quindi era più avversa al rischio», ha dichiarato un secondo alto funzionario dell’intelligence.

Un altro problema inaspettato per l’intelligence statunitense era la corruzione in Ucraina. Oltre alla missione segreta, la Cia deve anche monitorare la consegna delle armi, intervenire contro i furti e le tangenti.

GRANE POLITICHE Un ufficiale dell’intelligence militare in pensione ha dichiarato che la Cia ha dovuto agire in circostanze difficili, poiché decine di Paesi non erano desiderosi di imporre restrizioni alla Russia su richiesta di Biden. Inoltre, ha dovuto trattare con Paesi disposti a correre più rischi di quanto richiesto da Washington (Regno Unito e Polonia). E ci sono Stati che non vogliono assolutamente inimicarsi Putin, si legge nel documento. E la Cia deve gestire questo mondo eterogeneo, agendo attraverso gli omologhi dell'intelligence estera e della polizia segreta. «Esito a dire che la Cia ha fallito», ha ammesso il funzionario, ma non ha potuto fare a meno di notare che gli attacchi di sabotaggio e i combattimenti transfrontalieri hanno creato una complicazione del tutto nuova, e il sabotaggio ucraino ai danni della centrale nucleare di Zaporozhye «potrebbe avere conseguenze disastrose». In precedenza, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznik si era vantato che il suo Paese era diventato un ottimo terreno di prova per le armi occidentali. Un fatto molto rappresentativo.