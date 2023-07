Eco-teppisti bloccano una strada: la reazione del camionista, finisce male

15 luglio 2023 a

La strada è bloccata dagli eco attivisti di Ultima Generazione e questa volta il camionista che se li ritrova davanti perde completamente la pazienza. Come mostra questo filmato l'uomo scende dal veicolo, prova a spostarli e li minaccia di prenderli a pugni. Ma essi non demordono. Così lui risale sul camion, mette in moto e fregandosene dei due ragazzi che sono rimasti seduti in strada li investe (a bassa velocità), portandoseli dietro per un tratto con il muso del veicolo. Il video, insieme ad altri in cui si mostrano episodi di violenza contro gli attivisti da parte passanti, automobilisti e camionisti, è stato pubblicato dalla pagina Twitter di Letzte Generation, Ultima generazione tedesca. I fatti infatti sono avvenuti in Germania.

Was werden Menschen tun, wenn Ernten ausfallen und es nicht genügend Nahrung und Trinkwasser für alle gibt?



Lasst uns jetzt als Gesellschaft zusammenkommen und gemeinsam Lösungen finden, damit es nicht soweit kommt:https://t.co/iee05ezeLNpic.twitter.com/UAYVER5gQM — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 12, 2023

Due giorni fa, il 13 luglio erano stati cancellati diversi voli in Germania sempre a seguito della protesta degli attivisti per il clima di Ultima generazione scattata in due aeroporti del paese, quelli di Amburgo e Duesseldorf. Il gruppo aveva riferito che alcuni dei suoi membri erano entrati intorno alle 6 del mattino nell’area dell’aeroporto di Amburgo, dove era cominciato il primo giorno di vacanza delle scuole, e si erano incollati alla pista.