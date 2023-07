Netanyahu ricoverato d'urgenza in ospedale: "Malore in casa"

15 luglio 2023 a

Benjamin Netanyahu ricoverato d'urgenza in ospedale. Le condizioni del primo ministro israeliano vengono definite "buone" dal suo ufficio. "Netanyahu è arrivato poco fa al Centro medico Sheba. Si trova in buono stato e si sta sottoponendo a esami medici" ha riferito in un comunicato l'ufficio del primo ministro, senza però fornire ulteriori dettagli. Il Centro medico Sheba è l'ospedale più grande di Israele e si trova a Ramat Gan, nei pressi di Tel Aviv. Il primo ministro, 73 anni, vi è stato ricoverato dalla sua dimora a Cesarea dopo che aveva avvertito i familiari che non si sentiva bene avvertendo un "leggero giramento di testa".

Stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata la disidratazione il fattore chiave del malore accusato dal premier. Nelle prime valutazioni mediche non è stato rilevato "nulla di particolare" e - secondo una dichiarazione del suo ufficio - "seguendo la raccomandazione dei medici, il presidente del Consiglio continua a sottoporsi a ulteriori test di routine". Al suo fianco in ospedale secondo il Jerusalem Post ci sarebbero il figlio Anver e la moglie Sara Netanyahu rimarrà così in ospedale per ulteriori analisi.

Testimoni nei pressi dell'ospedale hanno riferito che è entrato camminando, e non in barella. Malgrado il riposo sabbatico la notizia del ricovero del premier è stata trasmessa da tutte le emittenti nazionali che hanno interrotto la normale programmazione. Al momento restano confermate le manifestazioni contro la riforma giudiziaria in programma stasera, alla fine del riposo sabbatico in tutto il Paese.