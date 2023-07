Patrick Zaki "condannato a tre anni": Egitto, la sentenza è uno choc

18 luglio 2023 a

Pugno di ferro contro Patrick Zaki: è stato infatti condannato a tre anni di carcere. La notizia è stata per prima rilanciata dall'Ansa, che cita i legali dell'attivista egiziano che studiava a Bologna.

"L'avvocatessa Hoda Nasrallah ha chiesto ai giudici di indicare una data precisa per emettere il verdetto": questo è quanto aveva riferito una fonte egiziana all'uscita del Palazzo di Giustizia di Mansura, dove si è celebrata, a porte chiuse, l'undicesima udienza del processo a carico di Zaki.

Il ragazzo, neolaureato all'università di Bologna, intorno alle 10.55 aveva twittato: "In attesa della decisione dopo aver chiesto ai miei legali di fissare una seduta per pronunciare il verdetto". Il tutto mentre si trovava all'interno dell'aula con i suoi legali. Sulla soglia, la madre Hela che, tormentata, cercava di seguire quanto accadeva all'interno dell'aula.

"Calcolando la custodia cautelare" già scontata, "si tratta di un anno e due mesi di carcere", ha poi puntualizzato uno dei legali di Zaki commentando la nuova condanna. Il ragazzo ha già trascorso 22 mesi in custodia cautelare in carcere, fino al dicembre 2021. Un'odissea che non accenna a finire.