Russia, jet spara razzi contro drone Usa: il video del Pentagono

Altissima tensione nei cieli della Siria. Secondo quanto riporta il sito de Il Corriere della Sera un caccia russo "ha incrociato la rotta di un drone americano MQ9 Reaper" e ha lanciato dei razzi dissuasori. "L’azione è stata documentata da un breve video diffuso dal Pentagono. Il drone, secondo la versione statunitense, era impegnato in un’operazione anti-Califfato quando è stato intercettato il 23 luglio dal jet che si è avvicinato in modo pericoloso per poi sganciare i flares. Alcuni frammenti hanno raggiunto il motore del Reaper provocando danni seri: il velivolo è comunque riuscito a rientrare alla sua base".

E non è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo. In Siria, secondo quanto denuncia Washington, i russi usano queste tattiche aggressive e in un paio di occasioni "è stata impiegata la stessa tecnica. Mosca agisce al fianco del regime di Assad, dispone di una installazione importante ad Khmeimim di quelle navale a Tartus. Scudo aeronavale per un contingente terrestre robusto". In Siria gli Stati Uniti appoggiano le milizie curde impiegando una serie di avamposti con circa 900 militari e "conducono azioni contro le formazioni jihadiste". Quest'ultimo incidente somiglia molto a quello avvenuto a marzo nel Mar Nero dove un drone americano dopo la collisione con un caccia russo precipitò in mare.