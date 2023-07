Vacanze, la scoperta choc di due turisti: "Ripresi in intimità"

27 luglio 2023 a

Una denuncia sconvolgente quella fatta da una coppia di turisti: Kayelee Gates e Christian Capraro hanno citato in giudizio il proprietario di una casa dopo aver scoperto che l'uomo li ha ripresi mentre intrattenevano un rapporto sessuale nel bagno dell'abitazione. Secondo quanto riportato da Fox 5 Dc, i due - come si legge nelle carte del tribunale - sarebbero stati "ripresi da una telecamera mentre erano in atteggiamenti intimi nel bagno. La coppia si è poi sdraiata sul letto e ha messo un film per rilassarsi".

E' successo nel Maryland, negli Stati Uniti. Il primo ad avere dei sospetti sarebbe stato Christian, che per lavoro installa rilevatori di fumo. A fargli venire qualche dubbio sarebbe stata proprio la presenza di ben due rilevatori di fumo nell'appartamento. Dopo averli controllati, l'uomo ha scoperto una telecamera nascosta sopra il letto e una telecamera identica in bagno. Kayelee ha detto di aver provato "imbarazzo, umiliazione e perdita di dignità" per l'episodio: "Ho sicuramente pianto molto quando l'ho scoperto, mi sento tremare tutta solo a parlarne".

Nella stessa casa, poi, la polizia avrebbe trovato anche una terza telecamera nascosta nel seminterrato, dove si trovava un altro ospite. L'avvocato della coppia ha affermato che la loro peggiore paura è non sapere dove possa essere andata a finire la registrazione: "Una volta fatta quella registrazione, è impossibile sapere dove è andata, a chi l'ha inviata, se è stata condivisa: è andata su internet?". Ora la coppia chiede più di 75mila dollari di risarcimento danni per lo stress e la tensione che la presunta violazione della privacy ha causato loro. Il proprietario di casa, da parte sua, ha negato tutto, dicendo che sarebbero stati gli stessi ospiti a installare i dispositivi.