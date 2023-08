Volo cancellato? Posseduta dal demonio: urla e contorsioni, il video

10 agosto 2023 a

Un volo cancellato, si sa, può essere un problema per tutti. Per qualcuno addirittura una tragedia, come è possibile vedere in un video diventato virale su TikTok. Nel filmato si vede la reazione esagerata di una giovane passeggera alla notizia della cancellazione del suo volo. Nel video, però, non ci sono riferimenti temporali o locali. Dunque non si sa né quando né dove sia stato girato.

Nonostante il fatto che sia decontestualizzata, la clip è stata condivisa da decine di account sia su Twitter che su TikTok. Nel video si vede la ragazza che, dopo aver scoperto della cancellazione, si toglie la giacca di jeans lanciando un urlo assordante. Continuando a urlare, poi, inarca la schiena all'indietro. Un gesto che a molti ha ricordato la protagonista del film "L'esorcista". Alla fine si getta a terra in un chiaro gesto di disperazione.

Il video, condiviso dall'account Twitter @CensoredMen, ha già raccolto più di 22,5 milioni di visualizzazioni oltre a una valanga di commenti. "Danza contemporanea", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "L'evoluzione della ragazza dell'esorcista". E ancora: "C'è una ragazza che perde la pazienza quando le dicono che il suo volo è stato cancellato e per quanto colorito sia il suo clamore, non posso fare a meno di pensare che forse ha aspettato per ore che le dicessero qualcosa, come le compagnie aeree fanno sempre, e posso capirla".