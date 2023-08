Musk-Zuckerberg, combattimento "storico"? Chi si candida: la location da brividi

15 agosto 2023 a

E se il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si svolgesse in un sito archeologico, più precisamente nel Teatro Romano di Benevento? Ad avanzare la candidatura è stato il sindaco Clemente Mastella, anche se ci sono diversi aspetti da chiarire. Innanzitutto bisogna capire se l’incontro di arti marziali si svolgerà davvero: Musk ne sembra convinto ed è in contatto con il governo italiano, ma Zuckerberg per il momento non conferma.

Inoltre bisognerà attendere il verdetto dei tecnici sull’eventuale utilizzo dei siti archeologici per ospitare il combattimento. “Noi rendiamo utilizzabile, anzi mettiamo a disposizione alcuni nostri siti, fermo restando che la priorità è la tutela del sito, come prevede l'articolo 9 della Costituzione”, ha dichiarato Gennaro Sangiuliano a Rainews. "C'è una possibile fruibilità di questi beni - ha aggiunto il ministro della Cultura - per eventi che possono esaltare i siti stessi oltre a dare risorse economiche. Ho il dovere di ascoltare chiunque faccia proposte. E si parla di evento di beneficienza con una donazione consistente. Siamo disponibili a parlare, poi sono i tecnici a valutare se quell'evento è compatibile con la tutela del sito”.

Intanto Mastella ha lanciato la candidatura della sua città: “Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia, Benevento può a buon diritto candidarsi per ospitare la super-sfida tra Musk e Zuckerberg: un evento di richiamo mondiale per cui il nostro meraviglioso Teatro Romano potrebbe essere una location perfetta. È un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l'arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino millenario e suggestioni storiche il nostro Teatro non teme confronti”.