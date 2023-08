Batterio mangia-carne: cosa si rischia con i piedi in acqua

17 agosto 2023 a

Paura e terrore negli Stati Uniti. Sono almeno tre le vittime di un batterio mangia-carne che sta circolando già da diverse settimane a New York e nel Connecticut. Si tratta, come riporta La Voce di New York, del cosiddetto Vibrio vulnificus, in grado di scatenare un’infezione batterica rara ma potenzialmente fatale - la vibriosi - che causa lacerazioni della pelle e ulcere e si trova nei crostacei crudi o nell’acqua di mare. Il batterio sarebbe presente soprattutto negli ambienti costieri di acqua salata, e i suoi sintomi comprendono diarrea, dolori di stomaco, vomito, febbre e brividi.



Secondo gli esperti, l’esposizione può inoltre provocare infezioni alle orecchie, sepsi e infezioni alle ferite potenzialmente fatali. Il Dipartimento della Sanità dello Stato di New York ha avvertito che le persone affette da cancro, malattie del fegato, sistemi immunitari compromessi o che fanno uso di farmaci che abbassano i livelli di acido gastrico hanno maggiori probabilità di contrarre un’infezione o subire conseguenze gravi in caso di malattia.

Inoltre il rischio di contrarre questo batterio lievita se si mangiano molluschi crudi o se si entra in acqua con delle ferite aperte. Secondo gli esperti, anche un banale graffio può essere pericoloso.