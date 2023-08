Prigozhin, il dettaglio dei funerali. "Perché Putin è terrorizzato"

30 agosto 2023 a

I funerali di Prigozhin si sono svolti ieri 29 agosto in forma privata. Il capo del gruppo di mercenari della Wagner è stato poi sepolto nel cimitero di Porokhovskoye. Senza onori. Senza la presenza di Vladimir Putin. Il cimitero, che si trova nell’estrema periferia di San Pietroburgo, vicino a un’autostrada e a uno stabilimento chimico, era circondato da cordoni di polizia. Gli stessi agenti hanno poi dovuto chiudere gli accessi per fermare il continuo via vai di persone che portavano fiori e omaggi.

La morte di Prigozhin, 62 anni, è stata confermata dalle autorità russe domenica a seguito dei test del dna condotti sui 10 corpi recuperati dopo lo schianto dell’aereo caduto il 23 agosto poco dopo il decollo da Mosca alla volta di San Pietroburgo, un aereo a bordo del quale viaggiavano tanto Prigozhin quanto altri collaboratori fra i quali il numero due del gruppo, Dmitry Utkin. E c’era anche il capo della logistica di Wagner, Valery Chekalov, i cui funerali si sono svolti sempre ieri al cimitero nord di San Pietroburgo.

La scelta di celebrare in forma privata il funerale del fondatore del gruppo Wagner è "il simbolo assoluto della paura di Putin", ha commentato il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mychail Podolyak. "Anche dopo l’uccisione dimostrativa di Prigozhin nei cieli di Tver, il dittatore russo è in preda al panico per le vere proteste di massa. Ha paura del ricordo, delle chiacchiere, dei dubbi, dei confronti. Ha paura dell’annullamento della reputazione in corso. Ha paura dei suoi stessi 'eroi', dissolvendoli ossessivamente nell’oscurità".