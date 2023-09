Ucraina, "difficoltà sul fronte Est": la brutale avanzata di Putin

06 settembre 2023 a

a

a

La situazione operativa per le truppe ucraine sul fronte orientale " resta difficile ". Lo scrive su Telegram il comandante delle forze di terra ucraina, Oleksandr Syrskyi . " Il nemico non abbandona i suoi piani per raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Luhansk, si prepara ostinatamente a vendicarsi ea intercettare l'iniziativa operativa ", spiega.

"Nella direzione di Kupyan il nemico sta completando l'addestramento delle unità d'assalto, bombardando quotidianamente le nostre posizioni con guerriglieri e morti", aggiunge Syrskyi. "Nella direzione di Lyman - prosegue - continua la sostituzione delle truppe con unità della 25esima armata, formate e trasferite dal territorio della Federazione Russa". Intense battaglie poi "continuano in direzione di Bakhmut, il nemico sta cercando di mantenere le posizioni occupate, ma le nostre unità stanno eroicamente , passo dopo passo, cacciando gli invasori dalla loro terra natale ”.

Intanto è sbarcato a Kiev il segretario di stato Anthony Blinken , pronto ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina dal valore di un miliardo di dollari . "Sono tornato oggi a Kiev per incontrare i nostri partner ucraini per discutere della loro controffensiva in corso , dell'assistenza futura e degli sforzi per la ricostruzione e - spiega Blinken -, soprattutto, per rafforzare il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti dell' Ucraina". .