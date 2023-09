Re Carlo, l'audio-choc: "Molto deluso dalla nascita di Harry", lo sfregio peggiore

10 settembre 2023 a

Non c'è pace per il principe Harry, il reale in fuga e che ha clamorosamente rotto con il padre, Re Carlo, e con la famiglia reale inglese. Ora, a tormentarlo, spunta una registrazione della voce di sua madre, Lady Diana, registrazione che risale agli anni '90. Un audio che terremota Buckingham Palace e che potrebbe rendere ancor più impossibili i rapporti tra Harry e il padre.

La Principessa ed ex moglie dell'attuale sovrano, nella registrazione afferma: "Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina". La voce è stata registrata nel corso di una telefonata col giornalista Andrew Morton, molto vicino all'epoca a Diana, e il nastro ora è stato pubblicato da Good Morning America. La telefonata verrà proposta in un documentario che uscirà nel 2024, Diana: The Rest of Her Story in uscita nel 2024.

E ancora, pare che Carlo parlando della nascita di Harry abbia detto: "Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi". Lady D aggiungeva: "Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano". Parole pesantissime, quelle di Lady Diana. Parole che, se fossero vere, sarebbero l'ennesima bomba sul rapporto tra Carlo e Harry, da sempre burrascoso. E ora, forse, è più semplice capire perché.