Russia, "attacco senza alcun precedente": brutalità contro l'Ucraina

La controffensiva ucraina procede lenta, troppo lenta. Contemporaneamente, la Russia mette sul terreno, anzi in cielo "una quantità senza precedenti di aerei" per bombardare nella notte l'intero Paese, invaso nel febbraio 2022 e arrivato al giorno di guerra numero 572.

A rivelarlo è il portavoce dell'aeronautica di Kiev, Yuri Ignat, parlando di "diverse dozzine di aerei" nemici in azione."Erano atipicamente nello spazio aereo di notte. Si tratta di droni e aerei tattici". Un cambio di passo che se diventasse "velocità di crociera" rischierebbe di schiantare la resistenza dell'esercito ucraino.

Lo stesso segretario della Nato Jens Stoltenberg, peraltro, ha sottolineato i ritardi sul fronte: "Kiev ha lanciato una controffensiva che tutti ovviamente speravamo sarebbe stata più spedita, ma sta gradualmente guadagnando terreno". Se questa avanzata al rallentatore basterà, lo capiremo tra qualche settimana quando le operazioni verranno presumibilmente "congelate" dall'arrivo del "Generale inverno", le condizioni meteo che rendono proibitive modifiche sostanziali dello scacchiere bellico. E allungare occupazione e guerra per altri mesi è il vero obiettivo di Vladimir Putin, che punta tutto sul logorio di Zelensky e sull'effetto-stanchezza tra i governi occidentali a sostegno di Kiev.

Anche per questo il presidente Volodymyr Zelensky ha voluto mandare un messaggio chiaro a Mosca e alle cancellerie internazionali: "Dimenticatevi del tempo - ha spiegato alla Cbs -. Dove i veicoli blindati non passano, voliamo. Se non possiamo volare, inviamo droni. Non dobbiamo dare a Putin alcuna tregua". E Stoltenberg, in questo senso, ha sottolineato l'importanza della consegna dei missili da crociera tedeschi Taurus all'Ucraina, dicendosi soddisfatto perché "alcuni alleati - Regno Unito, Francia, Stati Uniti - abbiano già fornito sistemi missilistici a lungo raggio". Ora la Germania è attesa a fare altrettanto.