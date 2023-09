Crimea, attacco al quartier generale della flotta russa nel Mar Nero

Un attacco missilistico ucraino ha colpito il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero, a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha annunciato il governatore locale e dal governatore di Sebastopoli Mykhailo Razvozhaev, sul suo canale Telegram, aggiungendo che si stanno chiarendo informazioni su danni e vittime. Lo riferisce Ria Novosti. "I nemici hanno lanciato un attacco missilistico contro il quartier generale della Flotta. Un frammento è caduto vicino al Teatro Lunacharsky", ha affermato il governatore, precisando che sul posto sono arrivati ​​tutti i servizi di emergenza e si sta valutando la possibilità di eventuali vittime.

Nella città si sarebbero udite tre potenti deflagrazioni, che hanno fatto tremare i vetri delle finestre. "Si è sentito anche un razzo sorvolare la parte meridionale della città", spiega uno dei media citati. Un altro canale Telegram riferisce che le forze di difesa aerea si sono attivate nei distretti di Sak e Bakhchisarai, mentre ’Crimean wind', riporta di fumo che si è formato sulla baia di Sebastopoli.

