Biden da Lula, disastro in mondovisione: occhio alla mano

Ci risiamo: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ne ha combinata un'altra delle sue. Complice (forse) l'età avanzata - 81 anni il prossimo novembre -, il democratico statunitense ha commesso una gaffe in mondovisione. E ha scatenato la risata di molti osservatori, ormai abituati agli "scivoloni" di Sleepy Joe. L'occasione però era di quelle importanti: un discorso pubblico in compagnia del presidente brasiliano Lula. Al termine dell'intervento, Biden ha rivolto un caloroso saluto ai presenti. Ma si è dimenticato di stringere la mano al suo omologo. E ha preferito dileguarsi, abbandonando il palco. Lula, di conseguenza, ha espresso la sua rabbia e amarezza con un gesto di stizza. Quasi a rimarcare la maleducazione del collega.

Ma sembra che questo non sia stato l'unico momento imbarazzante durante l'evento. Mentre si stava dirigendo verso il podio, il presidente Biden è inciampato sull'asta che reggeva la bandiera brasiliana, rischiando di farla cadere. L'episodio ricorda molto un fatto capitatogli alcuni anni fa, quando il presidente statunitense cadde da fermo dalla sella della sua bici. O, ancora, tutti gli scivoloni a cui è andato incontro mentre cercava di salire le scale che portano all'Air Force One.

Guarda qui il video della gaffe di Biden su La7

Le tante primavere vissute da Biden continuano a destare preoccupazioni all'interno del Partito democratico statunitense. Se dovesse essere riconfermato alla Casa Bianca, sarebbe il presidente più vecchio della storia degli Stati Uniti. E, in uno scenario internazionale instabile - come quello che stiamo vivendo -, non sarebbe proprio un'ottima notizia.