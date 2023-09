Kiev e la stanchezza della guerra lunga, Mario Sechi: è il ritorno del Novecento

23 settembre 2023 a

a

a

Il tempo passa e quella che si sta consumando in Ucraina sta assumendo tutti i tratti di una guerra di logoramento. Per Mario Sechi siamo di fronte al ritorno del Novecento: il corpo a corpo tra soldati, la guerra dei carri armati raccontata dal film “Fury”. Insomma, al momento è difficile vedere la luce in fondo al tunnel. Il presentimento è che il conflitto iniziato dopo l'invasione russa sarà lungo. Una cosa però è certa: la stanchezza inizia a farsi sentire. Anche per molti attori sulla scena: dalla Polonia, agli Stati Uniti, fino all'Unione europea. Per questo s​​​iamo di fronte a due dilemmi: come fare la guerra? e che cosa è la vittoria? In particolare è sulla seconda domanda che ci si sofferma, perché non può esserci una sconfitta. Basti vedere che non è mai partito un negoziato. Chi allora deve perdere? Finché si combatte, nessuno.



Registrati qui gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi