Cina, "sottomarino di Pechino caduto in trappola: 55 morti", bomba dei servizi

Da qualche giorno circolano voci su un incidente che sarebbe costato la vita a 55 ufficiali e marinai cinesi su un sottomarino a propulsione nucleare. Ma ora ci sarebbe anche una conferma da parte dell’intelligence britannica, riportata dal Daily Mail. Lo scorso 21 agosto, nel Mar Giallo, il sottomarino cinese 093-417 sarebbe finito su una trappola seminata davanti alle coste per danneggiare unità americane e di altre flotte impegnate in operazioni di ricognizione (spionaggio). La trappola era costituita da "una catena fissata a un’ancora": lo 093-417 dopo l’impatto sarebbe rimasto bloccato in profondità. Quando riemerse nello scafo sarebbero stati trovati 55 corpi senza vita: 22 ufficiali, 7 cadetti, 9 sottufficiali e 17 marinai.

A poco meno di due mesi dall'incidente, il Daily Mail è tornato a parlare del disastro del sottomarino grazie alle sue ottime fonti militari e di intelligence. Durante le sei ore necessarie per liberarsi dalla trappola e riemergere, nel veicolo sarebbe sorto un problema al sistema di purificazione dell’aria. E tutti i membri dell’equipaggio sarebbero morti asfissiati o intossicati. Un ex sommergibilista della Royal Navy ha sottolineato che l’eventualità di un incidente del genere è plausibile e che in quel caso dall’unità in difficoltà sarebbe partito in automatico un messaggio criptato con richiesta di soccorso. Il "distress signal" sarebbe stato rintracciato da altre unità navali anche straniere in navigazione nella zona.

Ma c'è di più. Curiosamente, proprio il 21 agosto, Xi Jinping si trovava a Johannsburg per il vertice dei Brics. Ma improvvisamente e senza spiegazioni saltò una riunione commerciale. Forse il presidente cinese, nonché comandante in capo della Commissione militare centrale dell’Esercito popolare di liberazione, era stato informato della tragedia. Ma è impossibile avere delle conferme. Di sicuro, come riporta il Corriere della Sera, si sa solo che "il Tipo 093 (Classe Shang nella classificazione americana), operativo da 15 anni, è il sottomarino nucleare più potente della Marina cinese, che ne ha in linea sei esemplari". Sono veicoli lunghi 107 metri, raggio di azione praticamente illimitato. armati con missili anti-nave e da crociera.