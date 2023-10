Israele, "Hezbollah attacca da nord": tutto il Paese sotto assedio

08 ottobre 2023 a

Il conflitto si sta già allargando. Soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro miliziani del gruppo libanese filo iraniano Hezbollah che cercavano di infiltrarsi in Israele. I terroristi si sono avvicinati al confine nord a bordo di motociclette, ha raccontato il Jerusalem Post. In precedenza il Partito di Dio libanese si era congratulato con i terroristi di Gaza e aveva affermato di essere in stretto contatto coi suoi vertici.

«L’Iran ha fornito sostegno militare, logistico e di altro tipo ad Hamas», e «lavora con Hezbollah» per costringere Israele a confrontarsi «su tre fronti: Gaza, Cisgiordania e Libano». A dirlo è Meir Litvak, esperto israeliano d’Iran. «Anche se non sono sicuro che l’Iran sia stato coinvolto nella preparazione tattica di questa operazione, ha fornito sostegno militare, logistico e di altro tipo ad Hamas», sottolinea il docente di Storia del Medio Oriente ed esperto d’Iran dell’università di Tel Aviv.

«Ancora più importante - rimarca Litvak, riferendosi alla milizia sciita libanese - l’Iran lavora con Hezbollah in quella che chiamiamo ’unità delle arenè per costringere Israele a confrontarsi su tre fronti allo stesso tempo: Gaza, la Cisgiordania e il Libano. Abbiamo visto negli ultimi mesi un massiccio contrabbando di armi verso la Cisgiordania organizzato dall’Iran, parte di questa strategia».

Litvak ricorda inoltre che oggi il generale iraniano Yahya Rahim Safavi, consigliere della guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei, ha dichiarato che il suo paese è a fianco di Hamas fino alla completa liberazione della Palestina. Che si tratti di un’azione orchestrata dall’Iran che ora rischia di degenerare ulteriormente con l’apertura di un fronte tra Israele e il Libano è il parere anche di Morris Mottale, professore di politica internazionale e sicurezza alla Franklin University di Lugano. «Bisogna riconoscere che gli iraniani che hanno organizzato l’attacco. È nel loro interesse».