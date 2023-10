Gal Hirsch, "cigno nero letale": chi è il generale arruolato da Netanyahu

09 ottobre 2023 a

È Gal Hirsch il generale a cui Benjamin Netanyahu ha voluto affidare l’incarico di coordinare la squadra che si occuperà "dei dispersi e dei rapiti", cioè di quei 130 ostaggi tenuti a Gaza, e di chi ancora non è stato identificato. Considerato uno dei militari più controversi, nove anni fa - in un saggio di teoria militare - aveva scritto: "Nel fronteggiare un nemico che opera in mezzo alla popolazione civile, dobbiamo sviluppare il nostro cigno nero letale, che agisce nella quarta dimensione, quella dell’incertezza, dell’illegalità e del disordine, al di fuori di modelli concettuali accettati e prevedibili".

Il primo ministro israeliano, come spiega il Corriere della Sera, avrebbe voluto Hirsch come capo della polizia già nel 2015. Tuttavia, l’accusa dell’Fbi americana – finita poi in un nulla di fatto – di aver corrotto un ministro georgiano per ottenere contratti alla sua società di sicurezza e l’incriminazione per evasione fiscale in Israele fecero saltare la candidatura. Hirsch, pur essendo destinato a diventare capo di Stato Maggiore, è andato in pensione a 42 anni, pochi mesi dopo la fine della seconda guerra del Libano nel 2006. Da comandante venne considerato in parte responsabile del fiasco, soprattutto quando tre soldati furono uccisi e altri due rapiti mentre erano di pattuglia sul confine.