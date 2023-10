Kim Jong-un "pronto ad attaccare la Corea del Sud": il leak di Anonymous

10 ottobre 2023 a

a

a

"I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud affermano che 'la Corea del Nord si sta preparando alla possibilità di lanciare un attacco a sorpresa contro la Corea del Sud'": lo scrive il collettivo internazionale di hacker, Anonymous, su X. Pur trattandosi solo di una voce, non confermata, è sufficiente a gettare il mondo nel panico. Al momento, infatti, la situazione geopolitica mondiale non è delle migliori. Prima l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, poi l'attacco di Hamas contro Israele, senza dimenticare la crisi del continente africano - con notevoli ripercussioni sui flussi migratori -, e le continue tensioni tra Cina e Taiwan. La crisi più recente è quella che vede coinvolta Tel Aviv, colpita a sorpresa dai miliziani palestinesi di Hamas all'alba di sabato 7 ottobre.

Se davvero il leader nordcoreano Kim Jong-Un avesse intenzione di bombardare la Corea del Sud, si aprirebbero nuovi fronti critici a livello mondiale che rischierebbero di polarizzare sempre di più le parti, sia quelle coinvolte direttamente che quelle coinvolte indirettamente. D'altronde i due conflitti in corso, quello russo-ucraino e quello israelo-palestinese lo dimostrano chiaramente. Tanta la preoccupazione degli utenti sotto il messaggio di Anonymous. Tra di loro, c'è chi già parla di terza guerra mondiale. Ma c'è anche chi non crede a questa "soffiata". Un utente, per esempio, ha scritto: "Correggimi se sbaglio, Kim ti ha appena chiamato e ti ha detto dell'attacco a sorpresa?".