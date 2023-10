Israele, l'avvertimento degli 007 Usa: "Pilastro forte": cos'è successo il 12 settembre

14 ottobre 2023 a

Israele ha sottovalutato una serie di avvertimenti di quello che poi è avvenuto, il terrificante attacco di Hamas di sabato scorso 7 ottobre. C'è un video di Hamas che mostra una simulazione dell'attentato che è stato postato sui social il 12 settembre scorso, quasi un mese prima del massacro. Il filmato, diffuso da Associated Press, mostra alcuni miliziani mentre usano esplosivi, fanno saltare in aria una recinzione che sembra il cancello di confine della Striscia di Gaza e si muovono, edificio per edificio, attraverso le strade di una finta città israeliana, ricostruita in scala reale. L'esercitazione del movimento estremista palestinese, denominata "Pilastro forte", ha visto uomini in tenuta da combattimento eseguire operazioni che includevano la distruzione di un'antenna di comunicazione, l'uso di parapendii e il lancio di missili.

L'attacco del 7 ottobre ha colto di sorpresa le forze di difesa israeliane e scatenato una bufera sui servizi di sicurezza e di intelligence dello Stato ebraico. Secondo fonti vicine ai servizi segreti, citate dalla Cnn, la comunità dell'intelligence statunitense ha prodotto almeno due valutazioni basate in parte sull’intelligence fornita da Israele che avvertiva l’amministrazione Biden di un aumento del rischio di conflitto israelo-palestinese nelle settimane precedenti l’attacco di sabato al sud di Israele. Un aggiornamento del 28 settembre avvertiva che il gruppo terroristico era pronto a intensificare gli attacchi missilistici oltre confine. Un telegramma della Cia del 5 ottobre metteva in guardia in generale sulla crescente possibilità di violenza da parte di Hamas. Poi, il 6 ottobre, il giorno prima dell’attacco, funzionari statunitensi hanno fatto circolare rapporti provenienti da Israele che indicavano attività insolite di Hamas - indicazioni che ora sono chiare: un attacco era imminente.

Nessuna delle valutazioni americane ha fornito dettagli tattici o indicazioni sulla straordinaria portata dell’operazione condotta da Hamas il 7 ottobre, dicono le fonti. Non è chiaro se qualcuna di queste valutazioni statunitensi sia stata condivisa con Israele, che fornisce gran parte dell’intelligence su cui gli Stati Uniti basano i propri rapporti. "Il problema è che niente di tutto questo è nuovo", ha detto una delle fonti vicine all’intelligence. "Questa è una cosa che storicamente è stata la norma tra Hamas e Israele. Penso che quello che è successo è che tutti hanno visto questi resoconti e hanno detto: ’Sì, certo'. Ma sappiamo come sarà". Ma le valutazioni fanno parte di un’ondata di avvertimenti ad alto livello dati all’amministrazione Biden sia dalla propria comunità di intelligence sia dagli alleati del Medio Oriente nell’ultimo anno, sollevando dubbi sul fatto che Stati Uniti e Israele fossero adeguatamente consapevoli del rischio. Un alto funzionario di un paese arabo della regione ha affermato che il Paese ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione ai funzionari statunitensi e israeliani sul fatto che la rabbia palestinese stesse raggiungendo un livello pericoloso. "Ma non hanno mai ascoltato ogni volta che li abbiamo avvertiti", ha detto il funzionario.