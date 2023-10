Haniyeh, dove si trova il capo di Hamas: la missione impossibile degli 007 israeliani

15 ottobre 2023 a

a

a

Ismail Haniyeh, 61 anni, leader indiscusso di Hamas, invita i residenti di Gaza a non lasciare la Striscia. Il paradosso, però, è che lo fa parlando dalla sua lussuosa residenza a Doha, in Qatar. "Gli abitanti di Gaza sono profondamente radicati e non lasceranno mai il loro territorio - ha detto il leader del gruppo terroristico -. Abbiamo una sola strada, il diritto al ritorno alle nostre terre in tutta la Palestina. Non ci sarà immigrazione da Gaza in Egitto, ringrazio il Cairo per averla impedita. La nostra decisione è restare a Gaza".

La sua residenza in Qatar, come si legge sul Messaggero, renderà difficile il compito dei servizi segreti israeliani di eliminarlo. Haniyeh, comunque, non è l'unico grande capo di Hamas a non essere a Gaza. Nella Striscia ci sarebbe solo un gruppo di comandanti, oltre al ricercato numero uno nonché capo politico Yahya Sinwar, definito un "uomo morto" da Israele. L'altro capo da eliminare è Mohammed Deif, il "comandante con un occhio solo" delle Brigate Al-Qassam, ala militare di Hamas.

"Non finirà in pareggio, dove si allargherà la guerra": Caracciolo, la nera previsione

Tutti gli altri capi di Hamas si troverebbero al sicuro in Libano, Qatar e Iran. Haniyeh, sposato con 13 figli, come scrive il Messaggero "era il leader degli studenti della "fratellanza islamica" all'Università di Gaza, nel 2006 fu nominato Primo ministro dell'Autorità palestinese. Lo scorso aprile era andato in Arabia Saudita ufficialmente per il pellegrinaggio alla Mecca, insieme al suo numero 2, Saleh al-Arouri, altra figura chiave di Hamas che vive in Libano dopo essere stato costretto a lasciare la Turchia nel 2015. E all'ex capo politico e predecessore di Haniyeh, Khaled Meshaal, che aveva perso la leadership perché in conflitto con Sinwar".