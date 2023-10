Bruxelles, l'attentatore islamico: "Ho vendicato i musulmani"

16 ottobre 2023 a

Bruxelles è di nuovo nella morsa del terrore. Un uomo ha aperto il fuoco in pieno centro e ha ucciso due svedesi arrivati nella capitale del Belgio per assistere a una partita di calcio per le qualificazioni a Euro 2024. Dopo l'urlo "Allah akbar", l'aggressore ha aperto il fuoco. Poi la fuga a bordo di una moto. Ma qualche minuto dopo la sparatoria, lo stesso attentatore ha pubblicato un video in cui ha rivendicato la responsabilità dell’azione con un video sui social: "Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la fede e si muore per la fede. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno".



Il Belgio ha portato il livello di allerta a quattro, il massimo previsto, sinonimo di minaccia terroristica “grave e imminente”. È stata rafforzata anche la sicurezza attorno allo stadio. E questo episodio segue quello di Arras di qualche giorno fa quando un terrorista di origini cecena ha seminato il terrore in Francia uccidendo un docente. E sempre in Francia sono state registrate diverse minacce di attentati sia al Louvre che è stato chiuso che a Versailles.

Anche in Francia il livello di allerta è stato innalzato. L'Europa sembra ripiombata nel clima di terrore di qualche anno fa quando dopo il Bataclan è iniziata una lunga scia di attentati soprattutto tra Francia, Belgio e Germania. Le tensioni in Medio Oriente e l'odio verso Israele armano la mano del terrorismo islamico che vuole spargere sangue a casa nostra.