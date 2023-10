Hamas, il video della strage di soldatesse israeliane

17 ottobre 2023 a

Un altro sconvolgente video testimonia la mattanza di Hamas nel blitz di 10 giorni fa oltre il confine della Striscia di Gaza.

Nel breve filmato diffuso sul proprio canale Instagram dall'account di South First Responders, le squadre di soccorritori israeliani che operano nei pressi dei territori palestinesi, è contenuta una prova dell'attacco simultaneo portato la mattina di sabato 7 ottobre scorso portato dalle milizie jihadiste a sei basi militari dell'Israel Defence Force (IDF) e a sette aree civili, tra cui vari kibbutz e l'area del deserto del Negev a pochi chilometri dal confine con Gaza in cui si stava svolgendo il festival musicale Nova.

Il filmato, registrato con una GoPro da uno dei miliziani di Hamas che hanno fatto irruzione in una delle basi militari nemiche, mostra l'entrata dei terroristi palestinesi in una stanza dopo aver lanciato una granata tra le soldatesse di guardia (una tattica, questa, utilizzata anche nei vari kibbutz). Invece di catturarle, come richiesto dal diritto internazionale, uno dei miliziani sposta una sedia e le uccide a bruciapelo.

L'indizio, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che quanto accaduto non è stato un'azione di "resistenza" da parte di coloro che buona parte dell'estrema sinistra italiana continua a definire "partigiani palestinesi", né tantomeno di una "azione di guerra". Ma di puro, semplice, barbaro terrorismo. Roba da tagliagole.