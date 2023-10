Israele, il video dell'Idf sul cratere dell'ospedale: "Prima e dopo"

18 ottobre 2023 a

L'ospedale di Gaza colpito da un missile in queste ore è diventato il simbolo dello scontro tra Israele e Hamas. Per tutta la serata di ieri e per tutta la notte si sono susseguite accuse reciproche sulla responsabilità della tragedia nel nosocomio di Gaza City. Di fatto già in queste ore l'esercito israeliano sul suo profilo ufficiale ha rilasciato un video in cui viene mostrato il lancio di un razzo da parte dei miliaziani di Hamas proprio nello stesso istante in cui è stata registrata l'esplosione nell'ospedale palestinese. Ma c'è di più Qualche minuto fa l'Idf, l'esercito israeliano, ha postato sui suoi canali social un video che rappresenterebbe la prova regina per inchiodare Hamas.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Nella clip l'esercito israeliano mostra, con immagini satellitari e con quelle dei droni, la zona dell'ospedale prima e dopo l'esplosione. E le immagini dell'Idf sono chiare, infatti fanno il punto sul sito dell'esplosione e la misura del cratere. Intanto quanto accaduto all'ospedale di Gaza City ha avuto conseguenze anche sulle manovre diplomatiche che l'Occidente sta portando avanti per fermare la guerra e per tutelare il diritto all'esistenza dello Stato ebraico.

Abu Mazen e Joe Biden hanno annullato il loro incontro previsto nelle prossime ore. La tensione nella regione sale sempre di più: l'ambasciata americana ha intimato ai cittadini statunitensi di lasciare il Libano nel minor tempo possibile. Inoltre le autorità statunitensi hanno anche sconsigliato ai propri cittadini di recarsi a Beirut. Un segnale chiaro: la guerra potrebbe allargarsi anche nel Paese dei cedri.