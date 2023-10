Erdogan, il doppio gioco del "Sultano": "Hamas? Sono dei liberatori"

26 ottobre 2023 a

Il presidente turco, Erdogan, definisce i tagliagole "combattenti per la libertà". Salvini: "Parole disgustose". Ma il vero nemico di Ankara in Medio Oriente resta Teheran, non Tel Aviv. Pietro Senaldi analizza le mosse della Turchia che tenta di intestarsi il ruolo di mediatore ma con una strategia diplomatica che non condanna l'orrore dei terroristi islamici in Israele. E intanto il "Sultano" ha annullato la missione nello Stato ebraico