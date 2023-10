Hamas spara sui civili in fuga da Gaza: l'audio choc diffuso da Israele

26 ottobre 2023 a

Hamas spara sui civili palestinesi che cercano di mettersi in salvo scappando dalla Striscia di Gaza, come emerge chiaramente e in modo drammatico da questa registrazione audio che è stato pubblicata dalle Forze di Difesa Israeliane. In questa conversazione si sente un ufficiale dell’Unità 504 della Direzione dell’Intelligence militare - specializzata in Humint - che parla con un uomo di Gaza, il quale descrive come Hamas impedisca alle persone di evacuare dalla parte settentrionale della Striscia e addirittura spari contro di loro.

La notizia e l'audio sono stati diffusi su Twitter dall'Idf, e riportati sul Times of Israel. L’Idf afferma che i soldati dell’Unità 504 hanno chiamato i palestinesi nel nord della Striscia di Gaza negli ultimi giorni, istruendoli a lasciare l’area per la loro sicurezza, mentre l’esercito intensifica gli attacchi nell’area di Gaza City in vista di una prevista grande incursione di terra.

LISTEN to an IDF officer in Unit 504 encourage a resident of Gaza to evacuate southward for their safety.



Hamas continues to use the civilians of Gaza as human shields, not allowing them to evacuate. pic.twitter.com/KTu108FQPg — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023

Nella telefonata, si sente l’ufficiale dell’Idf che invita l’uomo a dirigersi verso Khan Younis, nel sud di Gaza, ma lui gli risponde dicendo che Hamas sta bloccando tutte le strade. E ancora: l'uomo sostiene che Hamas sta piazzando posti di blocco con le auto e "sta solo rimandando la gente a casa". Il gazanese dice anche che i membri di Hamas "sparano ai palestinesi" che cercano di lasciare l’area. L’Idf, va ricordato, ha più volte accusato Hamas di impedire ai palestinesi di evacuare il sud dall’inizio della guerra, il 7 ottobre scorso.