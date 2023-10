Israele e Hamas, la diretta: "Pronti a rilasciare 8 ostaggi russi come chiesto da Mosca"

28 ottobre 2023 a

a

a

A tre settimane dall'attacco di Hamas, Israele dà il via all'operazione di terra a Gaza, lanciando bombardamenti senza precedenti sulla Striscia e causandone l'isolamento. Tel Aviv fa sapere di aver colpito 250 obiettivi del gruppo terroristico. L'Onu approva una risoluzione sulla tregua a Gaza in cui non compare la condanna di Hamas. L'ira di Tel Aviv: "Il giorno dell'infamia". Segui la diretta.

Ore 14.51 - Hamas: Israele esita per paura

"L'esitazione" di Israele ad avviare una vasta operazione di terra nella Striscia di Gaza, dopo il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas, rispecchia "uno stato di confusione e paura", mentre "la resistenza è pronta ad affrontare il nemico": a dirlo Izzat al-Risheq, membro del Politburo di Hamas, citato dalla Shehab News Agency.

Ore 14.14 - Hamas, appello alle proteste a Beirut

Hamas vuole mobilitare le folle in Libano. I media del Paese dei Cedri riferiscono di un appello del gruppo, responsabile del terribile attacco del 7 ottobre in Israele, a scendere in piazza domani nel centro di Beirut per sostenere la "resistenza" palestinese e "liberare le terre e i luoghi sacri". Hamas, che controlla la Striscia di Gaza nel mirino delle operazioni israeliane dal 7 ottobre, aveva diffuso nei giorni scorsi un appello rivolto ai "popoli arabi e islamici", a "tutte le persone libere nel mondo" per una "mobilitazione popolare, tutti i giorni", chiedendo in particolare di "partecipare attivamente" domenica a proteste sotto lo slogan 'Aprite il valico di Rafah (al confine tra la Striscia e l'Egitto), fermate la guerra di sterminio del popolo palestinese a Gaza". La tensione tra Libano e Israele è alta dal 7 ottobre e si registrano ostilità tra lanci di missili anticarro dal Libano in direzione di Israele e operazioni delle forze israeliane contro gli Hezbollah libanesi.