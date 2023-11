India contro Hamas, sventolano bandiere palestinesi? Arrestati

02 novembre 2023 a

a

a

Israele è circondato dall’odio di molti Paesi e dall’incomprensione dell’Occidente ma ha un grande simpatizzante, forse un alleato. È l’India che, dopo decenni di politica filo-araba dovuta alla necessità di non innervosire l’enorme minoranza musulmana che il Subcontinente ospita, ha svoltato a favore di Gerusalemme. Il primo ministro indiano Narendra Modi è stato uno dei primi leader mondiali a esprimere il 7 ottobre condanna «per l’attacco terroristico» di Hamas e «solidarietà con Israele in quest’ora difficile».

E l’India - insieme all’Ungheria di Orban- è stata uno dei pochi Paesi a votare contro la risoluzione dell’Assemblea generale Onu per una tregua umanitaria a Gaza. «Questa è la prima volta che abbiamo un’immediata reazione pro Israele, senza una dichiarazione successiva che la equilibri», nota Nicolas Barel, professore di relazioni internazionali a Leida. Storicamente l’India era partita da una posizione completamente opposta. I padri dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru e il Mahatma Gandhi, erano contrari alla nascita d’Israele. E l’India è statoi il primo paese non arabo a riconoscere l’Olp come legittimo rappresentante del popolo palestinese negli anni settanta. Modi evidentemente si è stancato del ricatto musulmano.

Milano choc, stella di David davanti a casa sua: orrore antisemita, chi hanno colpito

Ci sono anche rapporti economici: Delhi e Gerusalemme sono al centro del progetto - alternativo alla Nuova Via della seta cinese - detto della Via del cotone, il corridoio economico fra India, Medio Oriente ed Europa, a cui ha dato il via la firma a settembre del memorandum d'intesa, che si articola su due collegamenti, uno ferroviario fra l'Europa e il Golfo e uno portuale che colleghi India e Golfo. In questa atmosfera arriva la notizia che quattro persone sono state arrestate in India per aver sventolato la bandiera palestinese durante una partita della Coppa del mondo di cricket tra Pakistan e Bangladesh agli Eden Gardens di Calcutta. Gli imputati sono stati poi rilasciati, ma il segnale resta forte.