Israele, la vecchia strategia: la "mostrificazione" dello Stato ebraico

Stiamo assistendo alla solita strategia: cancellare i fatti, confondere, ingannare. E poi, alla fine, poter incolpare il cattivo Israele. Quello che sta accadendo in Italia e in Occidente, come riflesso ai fatti drammatici in Medio Oriente, è un vecchio, tristissimo e ben noto schema: un bombardamento mediatico che ha l'obiettivo di "mostrificare" lo Stato ebraico.