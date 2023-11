Maltempo, terrore in piena notte: ecco le conseguenze della tempesta

03 novembre 2023 a

a

a

La tempesta Ciaran ha letteralmente travolto buona parte dell'Europa negli ultimi giorni. Tra i paesi più colpiti la Francia e la Gran Bretagna. Non pochi i disagi causati dalla perturbazione. Un video, diventato virale online, mostra tutta la forza di questa tempesta: si tratta delle immagini riprese dalla telecamera di un baby monitor. In particolare, si vede una donna, Jessica O'Reilly, che si sveglia nel bel mezzo della notte per via di una finestra andata in frantumi.

Ciaran, infatti, si è scagliata anche contro la sua abitazione distruggendo la finestra della stanza in cui stava dormendo. L'incredibile episodio è avvenuto a St Clement, città dell'isola di Jersey, nel Canale della Manica. Proprio in questa zona i venti si sono sprigionati con raffiche comprese tra i 150 e i 200 km/h.

Maltempo, scene infernali a La Spezia: il picco delle onde, la Liguria trema | Guarda

La tempesta ha provocato diversi allagamenti e la sospensione di numerosi voli, treni e traghetti. Cinque persone sono morte dopo essere state colpite da alberi caduti in Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. In quest'ultimo, a causa della tempesta, le autorità locali dell’Hampshire, del Dorset, di Jersey e dell’isola di Wight hanno diramato un particolare stato di emergenza. Le zone più colpite da Ciarán sono la Bretagna e la Normandia, nel nord-ovest della Francia, ma ci sono grossi disagi lungo tutta la costa atlantica francese, dove sono state diramate varie allerte meteo.